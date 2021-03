''La musica è donna, Respect'', la campagna di Warner Music per la giornata internazionale della donna

MILANO - In occasione della giornata internazionale della donna, Warner Music Italy ha voluto celebrare i progressi che le artiste italiane e internazionali sono riuscite a raggiungere con la loro musica anche in ambito politico, sociale e culturale in tutto il mondo.

Questo riconoscimento si basa su un principio universale che prescinde da divisioni, siano esse etniche, linguistiche, culturali, economiche o politiche. La musica in questo modo crea un linguaggio capace di mettere in discussione i sistemi iniqui e richiamare pregiudizi di genere, la musica si fa cultura, intrattenimento e dialogo e contribuisce a creare parità nell’industria musicale ma non solo.

“Respect/La Musica è donna” è la campagna di Warner Music che ha scelto 10 donne che si sono distinte nel loro settore, da Dua Lipa a Cardi B, Laura Pausini, Mina, Loredana Bertè, Lizzo, Aretha Franklin, Levante, Annalisa, Aya Nakamura e SIA per oltre 800 affissioni Out Of Home realizzate in collaborazione con IGPDecaux con un circuito maxi in metropolitana e un network di pensiline nella città di Milano. Un simbolo per evidenziale che l’8 marzo non è solo una singola data sul calendario ma un comportamento quotidiano basato sul rispetto reciproco senza più barriere di genere che ancora sono presenti nella nostra società”.