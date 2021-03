Maglie-Leuca inserita tra opere prioritarie, Consiglieri regionali salentini di centrodestra: “Battaglia vinta per il nostro territorio”

BARI - “Le nostre battaglie hanno portato frutto: finalmente il raddoppio e l’ammodernamento della strada statale 275 Maglie-Leuca sono stati inseriti tra le infrastrutture strategiche e prioritarie del nuovo Governo, da finanziare entro giugno. Un’opera che il nostro territorio aspetta da trent’anni si avvia a diventare realtà". Così in una nota i consiglieri regionali salentini di centrodestra: Paolo Pagliaro (capogruppo La Puglia Domani), Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia), Paride Mazzotta (Forza Italia), Gianni De Blasi (Lega)."Risultato - proseguono i consiglieri regionali - che premia i nostri sforzi congiunti, che superano ogni steccato partitico e ci vedono uniti come centrodestra. A dicembre scorso portammo in piazza la nostra gente, per protestare contro l’esclusione della Maglie-Leuca dall’elenco delle 130 opere strategiche da completare. E lo facemmo proprio a Santa Maria di Leuca, luogo simbolo di una battaglia riassunta dallo slogan «L’Italia inizia a Santa Maria di Leuca e non finisce a Bari». Chiedevamo al Governo di rimediare ad un’esclusione iniqua, e abbiamo avuto finalmente giustizia. Per il Salento e il suo sviluppo questa è un’opera davvero essenziale ed improcrastinabile. E l’ottava Commissione parlamentare permanente ai Lavori pubblici, dopo un’approfondita istruttoria, se n’è resa conto. Anche la Regione deve fare la sua parte e stare col fiato sul collo del Governo: abbiamo presentato una mozione che impegna la Giunta Emiliano a fare pressing a Roma per il completamento della 275, e ci aspettiamo che venga portata subito in Consiglio e votata all’unanimità. Ora saremo vigili sui tempi: chiediamo un cronoprogramma certo e celere, per recuperare il troppo tempo perduto finora. E non tollereremo ulteriori rinvii e sorpassi da parte di altre infrastrutture. La 275 abbia la priorità che merita!”, conclude la nota.