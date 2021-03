Noicàttaro, controlli anti-Covid: multati in 15 in un circolo ricreativo

BARI - Continua senza sosta la collaborazione tra la Polizia Locale ed il Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro finalizzata a reprimere comportamenti illeciti in violazione delle norme anti-covid.Nella serata di venerdì 26, un'operazione di controllo congiunta degli uomini della Stazione dei Carabinieri e del Comando di Polizia Locale della Città di Noicattaro ha permesso di identificare e sanzionare 15 persone ammassate all’interno di un circolo ricreativo del centro storico. I trasgressori, tutti sanzionati con una somma di 400 euro, stavano “serenamente” giocando a carte ignorando le norme anti covid.“Ringrazio il comandante della Polizia Locale Filograno e il comandante della Stazione dei Carabinieri Doria -per il grande lavoro di controllo e vigilanza che fanno per limitare la diffusione del contagio. A chi chiede maggiori controlli, però, rispondo che non è possibile presidiare tutti i luoghi della città. Per fronteggiare la pandemia, oltre ai controlli delle forze dell’ordine, è necessario rispettare le norme anti contagio e usare il buon senso. Solo in questo modo potremo sperare di uscire dall’emergenza”.