Pazienti oncologici positivi al Covid, Mazzotta: “Da Emiliano e Lopalco ancora silenzio”

BARI - “Apprendiamo con favore del moto d’opinione innescato dopo il nostro intervento da parte di comitati e associazioni, per rivendicare il diritto ad essere vaccinati nell’immediato dei pazienti oncologici". Così in una nota ol consigliere regionale di Forza Italia,"Quello che è accaduto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce - prosegue Mazzotta - non può ripetersi ed è il segnale della grave disattenzione della Regione nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. La campagna vaccinale parla e racconta di diritti veri delle persone e rivela con chiarezza la sensibilità politica di ciascuno: è una questione di straordinaria rilevanza sociale, eppure proprio qui si registrano sperequazioni, ‘furbetti’ e ‘amici degli amici’ vaccinati... ma le categorie deboli sono ancora fuori e tutto procede a rilento anche per gli over 80. Allora, ben vengano gli appelli della società civile e di tutti coloro che hanno a cuore la salute dei nostri concittadini che già conducono una battaglia durissima contro il cancro. Ad Emiliano e Lopalco chiediamo spiegazioni, per l’ennesima volta, e se non ritengono di rispondere a noi dell’opposizione, lo facciano ai cittadini”, conclude Mazzotta.