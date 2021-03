– Lo sapevate che il Cimitero di Bari non c’è più? Mi spiego: una lettera inviata il 12 ottobre 2020 al preciso indirizzo della direzione del Cimitero Monumentale di Bari di Via Francesco Crispi 257 (reperito su Google) è tornata al mittente per “destinatario irreperibile”.Il destinatario è noto a tutti, tranne che ai portalettere di Poste Italiane, che restituisce la lettera al mittente il 25 febbraio 2021, dopo ben 4 mesi.Grazie a Poste Italiane, ora possiamo stare tranquilli dal momento che il Cimitero è irreperibile, quindi rimarremo in vita!