Perrini: “Contro le vessazioni della Asl di Taranto, mobilitazione istituzionale dei Consiglieri tarantini di FdI”

BARI - “Il 3 gennaio, due mesi fa, ho presentato un’interrogazione al presidente Michele Emiliano e all’assessore Pierluigi Lopalco, per fare chiarezza su quella che appariva, e di fatto è, una maniera veloce per fare cassa da parte della Asl di Taranto, una vera e propria vessazione nei confronti di tanti tarantini costretti a pagare una penale per mancate disdette di prenotazioni per visite mediche risalenti al 2011… praticamente 10 anni fa! Vere e proprie ‘multe’ che arrivano anche a 300 euro in un momento particolarmente difficile sul piano economico". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,"Avevo chiesto a Emiliano e Lopalco - prosegue la nota - se fossero a conoscenza di tutto questo e se intendevano mettere fine a questa vessazione. La risposta è stata un silenzio assordante! Per questo motivo, insieme al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il sindaco Dario Iaia, stiamo sollecitando tutti i nostri eletti nei Consigli comunali a presentare ordini del giorno con i quali impegnare i propri sindaci a fare pressioni sulla Regione Puglia per bloccare queste multe. In questo modo - conclude - la speranza è che la mobilitazione istituzionale e civile sensibilizzi Emiliano e Lopalco chiamati da mesi a dare risposte non a Fratelli d’Italia, ma ai tarantini”.