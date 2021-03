Roma, due ragazzi pestati solo perchè si baciavano

ROMA - "Stavo baciando il mio compagno quando un uomo ci ha urlato 'non vi vergognate?'. Io ho continuato e lui ha attraversato i binari colpendo prima il mio compagno e poi me". . Due giovani ragazzi innamorati, si baciavano alla stazione di Roma Valle Aurelia quando, un tizio che era dall'altro lato dei binari, si è scagliato contro loro aggredendoli e pestandoli con calci e insulti. L'ennesima aggressione omofoba che dovrebbe far riflettere tutti noi, l'ennesima scena che non vorremmo vedere.

Il mondo della politica, da Mara Carfagna, Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni, si sono fatti sentire con messaggi di sostegno ai due ragazzi aggrediti.

''Condanno fermamente il vile attacco ai danni di un ragazzo aggredito, a Roma, perché baciava il compagno. Questo ci ricorda quanto sia importante combattere, ogni giorno e con ogni mezzo, l'omofobia e ogni tipo di discriminazione e violenza". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

"Shockata da aggressione, immagini indegne" - scrive su facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Spero che il responsabile di questa vigliacca violenza la paghi: queste immagini sono indegne per un paese civile. La mia piena solidarietà al ragazzo aggredito".

''Ora subito legge Zan contro omofobia, i due ragazzi hanno tutto il nostro sostegno'' - scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.