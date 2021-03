Serie C: il Foggia vince 1-0 in casa con la Cavese

Nella trentesima giornata del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 in casa contro la Cavese. Nel primo tempo la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio al 20’ con Balde di testa su cross di Morrone. Al 36’ D’ Andrea del Foggia con un tiro di destro non inquadra la porta. Nel secondo tempo all’ 11’ Gega della squadra campana non riesce a schiacciare di testa in porta su passaggio di De Rosa. Al 43’ Garofalo con un tiro da fuori area va vicino al raddoppio. Il Foggia è quinto in classifica con 43 punti insieme al Catania e alla Juve Stabia.