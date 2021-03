(via Inter Fb)

- Con cinismo e personalità l'Inter tiene salda la cima della classifica. A Torino, contro i granata, la partita non si era messa bene. I nerazzurri passano 2-1 con il gol decisivo realizzato da Lautaro. Le due squadre non esprimono un gioco spettacolare, il primo tempo è avaro di emozioni. Tra i granata Belotti parte dalla panchina e al suo posto Sanabria firma la rete del momentaneo pareggio su un'azione in mischia e rocambolesca.I momenti clou avvengono nel secondo tempo. A sbloccare il risultato è Lukaku su calcio di rigore, procurato da Lautaro. Dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa è il Toro nerazzurro a salire in cielo per la zuccata vincente che batte Sirigu. I ritmi della partita sono stati bassi, con l'Inter che fa molto possesso palla, ma senza creare molto. Eppure riesce ad ottenere il meglio anche da queste trasferte scomode.