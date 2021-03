Sileri: "Altre tre settimane, poi sarò più tranquillo"

ROMA — Facciamo un ultimo sforzo "e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l'Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera, viceministro 5Stelle alla Salute. Il trend "è in lieve miglioramento, segno che le misure restrittive stanno funzionando - spiega - ma è un dato ancora iniziale che va consolidato. Dobbiamo scendere di molto con l'Rt", servono "altre tre settimane per tornare a una situazione più tranquilla".