Serena De Bari torna con il nuovo singolo ''Love Affair''

BARI - “Love affair” è il nuovo singolo della nota cantante pugliese Serena de Bari, dal 2 Aprile in tutti i digital store. “In me senti odore di quartieri popolari forse ti ci devi ancora abituare. Tempi passati ma presenti e ancora amari, ma che mi hanno insegnato a respirare ad amare”, canta Serena in “Love affair”, il singolo in cui Serena si propone in una maniera nuova e originale con un mood e una linea musicale che sicuramente lascerà il segno, forte di un rinnovamento profondo che la porta ad esplorare sonorità e colori nuovi per la sua voce grazie anche alla sua nuova collaborazione con il noto produttore pugliese Tempoxso.