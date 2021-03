Toti: "La Liguria resterà in zona gialla"

GENOVA — “La Liguria è una delle poche regioni in zona gialla e credo ci resterà anche la prossima settimana. Resta alta l’attenzione sull’estremo Ponente, dove continueranno ad essere valide le misure prese con l’ordinanza”: così il presidente della Regione Liguria,, ospite di “Agorà” su Rai Tre. “Stanno crescendo i contagi, però questo non vuol dire che il Covid ci deve far piegare - ha aggiunto - è da un anno che abbiamo visto che si può vivere, con tutte le limitazioni del caso, cercando di sconfiggere questa pandemia».