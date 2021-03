Treno contro auto: nessuna vittima

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i binari e permettere il regolare traffico ferroviario.

I passeggeri del mezzo, che hanno tentato senza esito di contattare la Polfer per segnare la propria presenza sui binari, sono riusciti ad abbandonare l'auto appena in tempo, in quanto il macchinista, nonostante i vari tentativi, non è riuscito a fermare la corsa del treno con conseguente violento impatto con l'autovettura.