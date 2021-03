Vittorio Sgarbi shock: "Ho avuto il Covid e ho un cancro''

MILANO - ''Ho avuto il Covid, ma da asintomatico e senza accorgersene''. Vittorio Sgarbi, ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara, ha confessato di aver contratto il virus. Durante l'intervista il noto critico, ha fatto un'altra confessione: "Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare'', ha dichiarato Sgarbi.