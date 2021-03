Volontariato: Lopalco e Montanaro insediano il coordinamento regionale dei Ccm

BARI - Si è tenuta, alla presenza dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e del Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, la riunione di insediamento del Coordinamento regionale dei CCM. Il Comitato Consultivo Misto (CCM) è un organismo composto da membri eletti dalle Associazioni di volontariato e tutela dei cittadini presenti sul territorio.La Regione Puglia ha sottolineato l’importanza dei CCM nelle realtà aziendali quali parte integrante ai processi della programmazione sanitaria, controllo e miglioramento della qualità dei servizi sanitari oltre che organo di promozione di iniziative territoriali con funzioni propositive.L’obiettivo è quello di rafforzare il rapporto con le diverse realtà territoriali e rendere i cittadini parte attiva delle dinamiche aziendali per essere “sentinelle” sul territorio e refertare ciò che accade, seguendo la gerarchia e il grado di rilevanza degli accadimenti interni aziendali.L’insediamento del coordinamento regionale arriva dopo la sigla dello scorso 14 gennaio del protocollo d’intesa tra Regione ed il Coordinamento dei Comitati Consultivi Misti delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed IRCCS.Lopalco ha ringraziato il sig. Walter Antonio Mancini, portavoce di tutti i CCM pugliesi “per la proficua e fattiva collaborazione, ribadendo la necessità di continuare il percorso già intrapreso, soprattutto in questa fase delicata di gestione della pandemia. Riconosco, infatti, il ruolo strategico dei CCM anche nell’ambito della campagna vaccinale, nonché nella fase di programmazione di sviluppo del Sistema Sanitario Regionale”.Il Direttore del Dipartimento, Vito Montanaro ha ringraziato i presidenti dei CCM “per l’approccio costruttivo che, da sempre, li contraddistingue, rappresentando criticità, ma proponendo anche esempi virtuosi già sperimentati nelle aziende sanitarie. Ribadisco la volontà del Dipartimento Salute di dare completa attuazione al Protocollo sottoscritto, dando mandato alla struttura tecnica, coordinata dalla dott.ssa Antonella Caroli, di procedere tempestivamente a quanto richiesto”.Il sig. Walter Antonio Mancini, portavoce del coordinamento dei CCM pugliesi, ha ringraziato l’assessore Lopalco e il direttore Montanaro per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, “prendendo atto dell’impegno del dott. Montanaro, mediante la struttura tecnica regionale, di applicarlo nella sua interezza”. Mancini inoltre, ha ringraziato l’assessore Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute Montanaro, anche “per aver accolto la proposta fatta dal coordinamento di integrare nella cabina di regia regionale sul piano vaccinale la partecipazione del portavoce di turno del predetto Coordinamento, invitando, mediante una circolare della stessa regione Puglia, anche i direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed IRCCS Puglia ad inserire i presidenti dei singoli CCM nei nuclei operativi di vaccinazione territoriali ed anche nei N.O.A”.