Basket: l'Armani Milano vince 99-92 fuori casa col Brescia

(Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiduesima giornata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 99-92 fuori casa contro il Brescia. Primo quarto, Shields 9-5 per i lombardi. Biligha, 19-11. Rodriguez, 22-13. Milano prevale 24-13. Secondo quarto, Rodriguez 29-18 Armani. Brooks, 35-21. Shields, 39-23. Ancora Shields, 42-25. Rodriguez, 44-35. Milano si impone di nuovo 47-40. Terzo quarto, Leday 51-40 Armani. Kalinoski impatta per Brescia, 53-53. Rodriguez, 57-55 per la squadra di Ettore Messina. Rodriguez, 63-58. Cinciarini, 68-58.

Milano trionfa 75-65. Quarto quarto, Leday, 77-70 Armani. Rodriguez, 81-70. Brooks, 87-70. Di nuovo Rodriguez, 93-77. Shields, 95-82. Ancora Shields, 97-85. Milano vince questo quarto e 99-92 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Ettore Messina. E’ prima in classifica con 34 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Rodriguez 29 punti e Shields 15. Nel Brescia Willis 17 punti e Chery 16. Nella ventitreesima giornata l’Armani Milano giocherà domenica 21 Marzo alle 18 in casa contro Cantù.