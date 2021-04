Arresti clan Strisciuglio, Decaro: "Bari oggi è una città più libera"

BARI - “Nell'ambito di una importante inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sono 99 gli arresti portati a termine dai Carabinieri del Comando Provinciale e dalla Squadra mobile della Questura di Bari". E' il commento del sindaco di Bari Antonio Decaro sull’importante operazione condotta in queste ore dalla DDA."Un colpo durissimo alla criminalità locale - prosegue Decaro - inferto grazie al costante e proficuo lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. A loro, ad ogni singolo operatore di giustizia, va il mio più sentito ringraziamento come sindaco e come cittadino perché oggi Bari, grazie al loro impegno, è più libera! La giustizia nella nostra città è questa. Inquirenti e investigatori competenti, professionisti di eccellenza, donne e uomini che svolgono onestamente il loro lavoro e che servono lealmente lo Stato nel rispetto dei valori costituzionali sui quali hanno giurato. Oggi Bari può guardare con più fiducia al futuro”, ha concluso il sindaco.