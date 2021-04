Calcio, Serie B: il Pescara sfida l'Entella, l' Empoli gioca col Chievo Verona

FRANCESCO LOIACONO - Martedì 27 Aprile si giocheranno due importanti recuperi in Serie B. Le gare erano state rinviate per le numerose positività al Covid dei calciatori del Pescara e dell’Empoli. Alle 14 il Pescara sfiderà in Abruzzo l’Entella. La squadra di Gianluca Grassadonia cercherà un successo per risalire in classifica. I liguri sulla cui panchina debutterà il nuovo allenatore Gennaro Volpe, subentrato all’esonerato Vincenzo Vivarini non potranno permettersi un passo falso nella corsa per partecipare ai play out. Alle 16 l’Empoli giocherà in casa con il Chievo Verona e dovrà ottenere i tre punti per consolidare la vetta. I veneti cercheranno un risultato positivo per una svolta. Martedì 27 Aprile si giocheranno due importanti recuperi in Serie B. Le gare erano state rinviate per le numerose positività al Covid dei calciatori del Pescara e dell’Empoli. Alle 14 il Pescara sfiderà in Abruzzo l’Entella. La squadra di Gianluca Grassadonia cercherà un successo per risalire in classifica. I liguri sulla cui panchina debutterà il nuovo allenatore Gennaro Volpe, subentrato all’esonerato Vincenzo Vivarini non potranno permettersi un passo falso nella corsa per partecipare ai play out. Alle 16 l’Empoli giocherà in casa con il Chievo Verona e dovrà ottenere i tre punti per consolidare la vetta. I veneti cercheranno un risultato positivo per una svolta.