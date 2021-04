Bari, 26enne senza mascherina aggredisce autista

Un autista Amtab è stato aggredito nel quartiere Carbonara di Bari da una donna di origini nigeriane che si rifiutava di indossare la mascherina all'interno del mezzo. La 26enne, non accettando le richieste dell'autista, l'avrebbe preso a schiaffi così come un passeggero intervenuto in soccorso dell'uomo. Non contenta, avrebbe poi preso un estintore e lanciato fuori dal bus, per fortuna senza conseguenze per i passanti. A calmare gli animi è intervenuta la Polizia che ha provveduto ad identificare e denunciare la donna.