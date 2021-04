BARI - Nella mattinata di giovedì 15 aprile 2021 il sindaco di Bari ha firmato una nuova ordinanza finalizzata ad ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici, in esercizio sul territorio comunale, fino al prossimo 25 del mese di aprile 2021, con una durata di attivazione giornaliera degli impianti non superiore alle 8 ore.La decisione di prorogare per ulteriori dieci giorni il funzionamento del sistema di riscaldamento è stata assunta in considerazione del ricorso esteso alla didattica a distanza per gli studenti e al lavoro agile per buona parte della cittadinanza che impone a molte famiglie baresi una permanenza prolungata nelle proprie abitazioni e a fronte di previsioni meteorologiche con temperature inferiori alla media stagionale.