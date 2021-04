Basket: l'Armani Milano vince 88-81 a Pesaro

(Via Olimpia Milano Fb)

Nella ventinovesima giornata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 88-81 a Pesaro. Primo quarto, Massenat 8-5 per i marchigiani. Cain, 12-8. Filloy, tripla 19-10. Ancora Filloy, 25-10. Drell, 27-12. Pesaro prevale 31-14. Secondo quarto, Cain 35-25 per i marchigiani. Filloy, 41-33. Pesaro si impone di nuovo 41-36. Terzo quarto, Filipovity 46-37 per i marchigiani. Drell, 51-43. Cain, 59-48. Robinson, 61-55.

Biligha, Milano trionfa 62-61. Quarto quarto, Micov 68-61 Armani. Le Day, 70-65. Massenat impatta per i marchigiani, 76-76. Biligha, 81-78 Armani. Le Day, 84-78. Di nuovo Le Day, Milano vince questo quarto e 88-81 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono primi in classifica da soli con 42 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Le Day 22 punti e Shields 16. Nel Pesaro Robinson 20 punti e Drell 16. Nella trentesima giornata l’Armani Milano giocherà lunedì 10 Maggio alle 20,30 in casa contro la Vanoli Cremona.