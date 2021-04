Tennis: Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 in Serbia

FRANCESCO LOIACONO - Matteo Berrettini vince il torneo ATP 250 di Belgrado in Serbia di tennis maschile. Supera in finale 6-1 3-6 7-6 il russo Aslan Karatsev. Il romano è molto efficace con i pallonetti nel primo set. Ha qualche difficoltà nel secondo set sul dritto e il rovescio di Karatsev. E’ infallibile col servizio nel terzo e decisivo set. Per Berrettini primo titolo del 2021 e quarto nella sua carriera. Matteo Berrettini vince il torneo ATP 250 di Belgrado in Serbia di tennis maschile. Supera in finale 6-1 3-6 7-6 il russo Aslan Karatsev. Il romano è molto efficace con i pallonetti nel primo set. Ha qualche difficoltà nel secondo set sul dritto e il rovescio di Karatsev. E’ infallibile col servizio nel terzo e decisivo set. Per Berrettini primo titolo del 2021 e quarto nella sua carriera.



Per il romano è la quinta finale ATP e la prima finale da Giugno 2019. In semifinale Berrettini prevale 6-1 6-7 6-0 sul giapponese Taro Daniel. Nell’altra semifinale Karatsev si impone 7-5 4-6 6-4 col serbo Novak Djokovic. Matteo Berrettini, 25 anni, è il tennista numero 1 d’Italia. Può disputare una grandissima stagione. E’ in notevole forma dopo un serio infortunio muscolare, si allena sempre in modo intenso. E’ molto veloce con i suoi colpi da fondo campo e i top spin.