BARI - “Dopo diverse interrogazioni e proposte per dare maggiore efficacia alle decisioni Acf a tutela degli azionisti raggirati dalla BPB, vedere una sentenza del tribunale che conferma la condanna di risarcimento è un’ottima notizia perché vuol dire che finalmente stiamo andando nella direzione auspicata: quella della giustizia.” Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati.“Ora bisogna prendere atto della storica sentenza e riaprire quanto prima un serio tavolo di conciliazione con le associazioni di azionisti, anche per evitare che un aumento incontrollato dei contenziosi possa deviare il nuovo corso della popolare. Eventualità che nell’interesse di tutti è bene scongiurare.”