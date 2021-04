Covid, Coldiretti: 9 italiani su 10 fuori da zone rosse

ROMA - Più di nove italiani su dieci (90,5%), per un totale di 53,9 milioni di persone, nella nuova settimana sono fuori dalle zone rosse e dai vincoli restrittivi che le caratterizzano. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla nuova mappa dei colori con sole 3 Regioni (Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna) in zona rossa e tutte le restanti in arancione fino al 26 aprile, quando molte Regioni passeranno in giallo rafforzato con la possibilità di aperture serali della ristorazione all'aperto.