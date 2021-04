Caputo (Midu Puglia) ai medici urologi: "Rispettate le lacrime di dolore dei pazienti"

BARI - "Non bastava il covid a fermare l’attività sociale e sportiva del tennista paralimpico Salvatore Caputo del MIDU SPORT HANDICAP PUGLIA, (MOVIMENTO ITALIANO DIRITTI UMANI) si sono aggiunti altri problemi di salute che lo hanno coinvolto in una esperienza dolorosa per dei trattamenti urologici presso un ospedale pugliese". Lo si apprende in una nota del"Adesso - continua la nota - ha finito i trattamenti sperando che facciano effetto, visto che è stata una esperienza molto negativa dal punto di vista del dolore ma soprattutto del morale. Caputo vuole mandare un messaggio ai medici urologici: rispettate le lacrime e le grida di dolore dei pazienti. Mi sono sentito dire che spaventavo i loro pazienti perché gridavo per il dolore, invece di aiutarmi moralmente venivo rimproverato, in che mondo viviamo, dove non c’è più il rispetto neanche per le lacrime. Mi auguro che quello che è successo a me non succeda più ad altri pazienti".