Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 93-72 fuori casa con la Stella Rossa Belgrado

Nella trentaduesima giornata di Eurolega di basket maschile l' Armani Milano vince 93-72 fuori casa con i serbi della Stella Rossa Belgrado. Primo quarto, Leday 7-0 per i lombardi. Ancora Leday, 13-4. Tarczewski, 17-9. Datome, Milano prevale 22-12. Secondo quarto, tripla di Leday 30-15 Armani. Punter, 32-21. Brooks, 37-25. Hines, 39-28. Shields, 41-31. Punter, 44-33.

Di nuovo Punter. Milano si impone ancora 47-36. Terzo quarto, Punter preciso nei tiri liberi 51-36 Armani. Roll, 58-38. Leday, 61-41. Shields, 69-44. Tarczewski, 73-48. Milano trionfa 75-51. Quarto quarto, Shields 77-54 Armani. Punter, 80-54. Hines, 85-58. Moraschini, 89-63. Ancora Moraschini, 91-65. Milano vince questo quarto, 93-72 tutta la partita e si qualifica per i play off di Eurolega. Successo importante per l’Armani. E’ terza in classifica con 40 punti insieme ai turchi del Fenerbahce Istanbul. Migliori marcatori, nei lombardi Punter 23 punti e Leday 14. Nei serbi Lloyd 22 punti e Dobric 14.