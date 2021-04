Colloqui con i pazienti ricoverati nei reparti Covid in Fiera

BARI - Un videocolloquio con i parenti ricoverati nei reparti Covid della Fiera del Levante. La nuova accoglienza organizzata nel presidio delle maxi emergenze gestito dal Policlinico di Bari assicura l'incontro a distanza, attraverso uno schermo, tra il paziente ricoverato e i suoi parenti. In una stanza allestita nella hall di ingresso, che sarà igienizzata dopo ogni accesso, è possibile, previa prenotazione, vedere tramite video i propri cari nel letto di degenza e dialogare con loro o con i medici in turno per avere informazioni sulle condizioni cliniche.Gli orari per i video colloqui vanno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le indicazioni per fissare un appuntamento possono essere richieste scrivendo alla mail accoglienza.maxiemergenza@policlinico.ba.itNon è permesso l’accesso di più di due parenti per paziente per evitare il congestionamento dell’area accoglienza. Al parente, nel giorno antecedente la visita, viene effettuato il pre-triage telefonico. All’ingresso, inoltre, è possibile lasciare oggetti personali da consegnare ai ricoverati in reparto. Si precisa che le informazioni mediche possono essere date solamente alle persone autorizzate e indicate nella cartella clinica del paziente.“Purtroppo il Covid ormai da un anno ha reso impossibili le visite dei parenti nei reparti, ma nella nuovissima struttura per le maxi emergenze in Fiera abbiamo organizzato un servizio di accoglienza che consente non solo di parlare ma anche di vedere, sia pur tramite schermo, i propri parenti. È un servizio dedicato in particolare ai familiari delle persone più anziane che non hanno cellulari o tablet per fare videochiamate dal letto o hanno poca dimestichezza con la tecnologia. Nella struttura è a disposizione un operatore che garantisce il collegamento con il letto di degenza e, all’interno del modulo, un medico che può fornire risposte alle domande dei parenti” spiega il direttore medico di presidio, Antonio Daleno.“Le disposizioni normative adottate per l’emergenza sanitaria Covid19 hanno previsto la sospensione delle visite dei familiari. Per contro le persone care dei pazienti in regime di ricovero vivono questa fase con apprensione e ansia, non potendo intrattenere dei rapporti di solidarietà e affetto in una situazione così dirompente nella vita di tutti i pazienti – spiega il dottor Gaetano Dipietro che per conto del Policlinico di Bari ha redatto il protocollo per i videocolloqui - Qualche miglioramento su questo versante è stato realizzato tramite l’utilizzo innovativo degli strumenti di comunicazione digitale, l’uso di tablet, cellulari, trasmissione di video, fotografie. Per alcuni ospiti, l’accesso a queste modalità di comunicazione è ostacolato dalle limitazioni poste dalla propria condizione clinica come i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. Il Policlinico di Bari ha cura di garantire ai pazienti e alle persone a loro più care, durante tutto il periodo di cura, rapporti sicuri e allo stesso tempo il più possibile accoglienti”.