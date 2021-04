Basket: il San Severo vince 85-67 in casa col Forlì

Nel recupero di A/2 di basket maschile il San Severo vince 85-67 in casa col Forlì. Primo quarto, Clarke e Contento 10-3 per i pugliesi. Antelli, 16-6. Di Donato, il San Severo prevale 18-11. Secondo quarto, Ikangi 29-14 per i pugliesi. Ogide 30-16. Ancora Ogide, il San Severo si impone di nuovo 48-32. Terzo quarto, Mortellaro 56-32 per i pugliesi. Giachetti tiene in gara i romagnoli, ma 60-40 per la squadra della città in provincia di Foggia. Ogide, il San Severo trionfa 69-45.

Quarto quarto, Maganza 72-57 per i pugliesi. Contento 75-60. Clarke, il San Severo vince questo quarto e 85-67 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Migliori marcatori, nel San Severo Ogide 25 punti e Contento 18. Nel Forlì Roderick 21 punti e Giachetti 13. Nel prossimo recupero domenica 25 Aprile il San Severo giocherà alle 21 in casa contro il Chieti.