Contro la Turris il Bari dell'Auteri 2 debutta su Antenna Sud

Una vittoria a Torre del Greco, su una Turris in piena zona playout, consentirebbe al Galletto di blindare il quarto posto e di poter aumentare il margine di distacco dal Catania. La compagine etnea che ospiterà la Casertana al Cibali è quinta con 55 punti e con un -2 di penalizzazione, in attesa di annullamento per il ricorso presentato dai vertici della stessa. Un dato matematico dal quale Auteri dovrà ripartire per traghettare il Bari verso una più comoda posizione di classifica in vista dei playoff che partiranno domenica 9 maggio 2021.

- Dopo Juve Stabia (3 marzo) e Avellino (10 aprile), terza trasferta in Campania per il Bari con diretta televisiva sul Canale 13 di Antenna Sud a partire dalle ore 17 di domenica 25 aprile 2021. Nella successiva mezz'ora i biancorossi affronteranno la Turris nell'ultima gara esterna del Girone regolare che concomiterà con il ritorno di Gaetano Auteri sulla panchina barese. Al tecnico siracusano, subentrato nei giorni scorsi all'esonerato Massimo Carrera, sarà affidata la missione di riportare il Bari al successo.