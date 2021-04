MILANO — "I numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione", ovvero il passaggio della Lombardia in zona arancione: il presidente della Regioneha spiegato a Rtl 102.5 che: "I dati sono in lento ma graduale miglioramento". Di conseguenza: "Farò di tutto, e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione". La decisione sarà presa domani e dovrebbe diventare efficace da lunedì.