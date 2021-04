ROMA - "La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara". A dichiararlo il ministro del Turismo,, rispondendo a Omnibus a una domanda di Alessandra Sardoni sul titolo del Messaggero relativo a un piano del governo per creare isole Covid-free in Italia.