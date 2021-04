Lecce, un fulmine distrugge una palma in pochi secondi: VIDEO

LECCE - I social stanno diffondendo sui propri canali, alcuni video che mostrano il momento in cui una palma colpita da un fulmine arde come una torcia e distruggendola in pochissimo tempo.

La scena che è avvenuta all’ingresso di Lecce in viale Porta d’Europa per chi arriva da nord, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata immortalata dai telefoni di numerosi automobilisti che impegnavano quella zona.