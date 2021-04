'Psicologi in pronto soccorso': interviene l'associazione Impegno Donna

PUTIGNANO (BA) - Sul tema messo in campo dall'associazione culturale Puglia Bella, Psicologi in Pronto Soccorso: Un aiuto per le vittime di violenza, un sostegno per tutti, interviene l’ Associazione Impegno Donna:“La nostra Associazione, operante sul Territorio da 25 anni,dopo anni di Servizio mediante il “Telefono Donna” ,è diventato un C.A.V. privato accreditato dalla Regione Puglia con una serie di Interventi a favore delle Donne vittime di Violenza. Nella nostra Equipe multidisciplinare operano al momento 5 Psicologhe. Per quanto riguarda il problema presentatoci nel Vs. Comunicato possiamo certamente affermare la centralità assoluta assunta dal Pronto Soccorso rispetto alla primaria tutela delle nostre Donne. Tale dicasi non soltanto per il rilevamento immediato di ferite, ecchimosi e quanto altro (presunto Codice Rosso se tutto va bene), ma anche per una serie di Stati patognomici di dubbia natura diagnostica (ad es. attacchi di panico, metrorragia etc.) che portano queste donne a chiedere aiuto in “silenzio”, consce del fatto che nessuno chiederà loro informazioni dettagliate, così come accadrebbe per esempio col Medico curante di Medicina generale. Nella nostra esperienza ci risulta come nessuna donna,giunta al Pronto Soccorso, abbia mai incontrato qualcuno disposto a soffermarsi un po’ più a fondo circa la causa del loro stato (a prescindere dalla gravità dello stesso); spesso non sanno altresì quanto valore abbia poi quella certificazione, nel timore soprattutto che da essa si venga poi sottoposte ad un colloquio con il Posto di Polizia ivi annesso. Tuttavia è importante sottolineare che, nell’eventualità dovesse potersi realizzare il Progetto da voi auspicato, si dovrebbero selezionare Psicologi già esperti nel settore della Violenza, lì dove esistono tutta una serie di competenze specifiche sin dal primo Colloquio. A tal proposito si sottolinea come esista in molti Ospedali la presenza dell’Associazione “VIOLA “, composta da medici e pediatri di Medicina Generale ,dove però manca la specificità dell’intero percorso, già a partire dallo screening di base. Pertanto, come Associazione, intendiamo sostenere la vs. Iniziativa con le specificità su indicate e con le nostre operatrici CAV siamo a disposizione per poter collaborare insieme. La Presidente“.L’associazione culturale Puglia Bella ringrazia l’ Associazione Impegno Donna per il sostegno e per l’ importante intervento inviatoci. Sta a tutti noi continuare a tenere alta l’attenzione sul tema e riuscire insieme a realizzare la modifica strutturale da noi proposta.