Ryanair lancia 7 ulteriori nuove rotte dalla Puglia per l'estate 2021

BARI - Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi (22 aprile) l’introduzione di 7 nuove rotte dalla Puglia portando l’operativo per l’estate 2021 a un totale di 68 destinazioni con oltre 314 voli settimanali. Le 7 nuove rotte sono da Bari verso Chania (2 voli a settimana), Kos (2 voli a settimana), Santorini (2 voli a settimana), Sofia (5 voli a settimana) e Zante (2 voli a settimana) e da Brindisi verso Malta (2 voli a settimana) e Rodi (2 voli a settimana), tutte attive da luglio come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano.

Ryanair conferma il proprio impegno sulla Puglia e si aspetta che il suo operativo estivo '21 contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l'Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile sul sito Ryanair.com.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare sette ulteriori nuove rotte dalla Puglia verso Chania, Kos, Zante, Santorini, Sofia, Malta e Rodi da luglio come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale sulla Puglia con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ha dichiarato: “L’annuncio del potenziamento del network internazionale di Ryanair, si inserisce nella consolidata collaborazione che vede Aeroporti di Puglia e il vettore impegnate a dare ulteriore impulso alla ripresa dell’attività di linea sui nostri aeroporti. Una collaborazione resa ancor più solida con il posizionamento del quarto aeromobile di base in Puglia. Una visione strategica di sistema, strettamente legata al raggiungimento di condizioni di sicurezza sanitaria sempre più diffuse - a cui contribuiscono tutti gli operatori del settore con il supporto costante delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali - e finalizzata alla ripresa di un comparto vitale anche per la nostra economia regionale. Un forte segnale di fiducia, fondamentale per le nostre comunità, per il territorio e per la rete aeroportuale pugliese”

Nota dell’editore:





Nuove rotte Voli settimanali Bari-Chania 2 Bari-Kos 1 Bari- Santorini 2 Bari- Sofia 5 Bari- Zante 2 Brindisi-Malta 2 Brindisi- Rodi 2 Annunciate in precedenza Voli settimanali Bari-Alghero 3 Bari-Alicante 2 Bari- Münster 2 Bari-Ibiza 2 Bari-Leopoli 2 Bari-Marsiglia 2 Bari-Paphos 2 Bari- Varsavia Modlin 4 Bari-Zara 1 Brindisi-Madrid 2

Per informazioni contattare:

AVIAREPS – Ufficio stampa Ryanair

ryanair.italy@aviareps.com