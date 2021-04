Salute: torna l'appuntamento scientifico de 'Il Bambino Emofilico'

La prevenzione dei sanguinamenti può essere, sulla base del proprio stile di vita, ritagliata in maniera sartoriale personalizzando la cura. Nella IV edizione cercheremo, dunque, a tracciare i percorsi condivisi necessari per andare oltre i “limiti” ed a vederli come “orizzonti”. Il gioco, diritto fondamentale del bambini, deve essere garantito e tutelato. La telemedicina e le nuove tecnologie digitali devono permettere di fornire assistenza globale, abbattendo i costi, anche in situazioni eccezionali come le pandemie. Verrà, inoltre, lanciato lo sportello www.emofit.it ideato dalla Fondazione “Federico Vecchio” per agevolare all’accesso della pratica sportiva il bambino emofilico.





Tra i relatori la Dott.ssa Angiola Rocino (Presidente Nazionale Associazione Italiana Centri Emofilia), l’Avvocato Cristina Cassone (Presidente Nazionale FEDEMO, associazione pazienti) e diversi medici collegati da molte regioni italiane afferenti all’Associazione italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica. Responsabile dell’evento è la Prof.ssa Paola Giordano (Direttore del Centro Emofilia Pediatrico, Policlinico-Giovanni XXIII), con il coordinamento del Dott. Giuseppe Lassandro (Dirigente Medico del Centro Emofilia Pediatrico, Policlinico-Giovanni XXIII).

BARI - Sabato 17 Aprile, in modalità web (tutte le informazioni tramite https://meeting-planner.it/evento/il-bambino-emofilico-oltre-i-limiti-fad-sincrona/) ritorna in tradizionale appuntamento scientifico de “Il Bambino Emofilico”. Nelle prime edizioni è stata ripercorsa la storia dell’emofilia e gli avanzamenti in campo pediatrico. La disponibilità di assistenza medica farmacologica (nonché la terapia riabilitativa motoria, il supporto psicologico e le indagini radiologiche) ha aumentato la consapevolezza nei piccoli con emofilia e nei loro caregivers che è possibile una vita a sanguinamenti zero. L’evenienza emorragica può essere, in ogni condizione, gestita ottimamente infondendo una molecola per via endovenosa oppure somministrandola per via sottocutanea.