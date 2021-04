In attesa della firma del Ministro della Sanità, Roberto Speranza, che avverrà nel pomeriggio, il Comitato scientifico sta valutando i dati della Puglia, confermandola probabilmente in zona rossa insieme a Val D'Aosta e Sardegna. La Campania invece dovrebbe aggiungersi in zona arancione, così come il resto d'Italia che, nonostante l'Rt sceso a 0,85, non avrà nessuna zona gialla fino a fine aprile così come previsto da decreto.