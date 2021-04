Gli autobus dell'Ataf, della linea 4, sono stati raggiunti da un sasso lanciato da ignoti mentre attraversava di sera Via Ilaria Alpi, che conduce Viale degli Aviatori. Un mezzo pubblico, per fortuna senza passeggeri, ha subito la rottura del vetro posteriore destro, mentre fortunatamente l'altro mezzo non ha subito danni. L'azienda con un comunicato stampa ha chiesto alla città di Foggia "maggiore senso di responsabilità e civiltà".