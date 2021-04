Semifinali Champions: Guardiola affronterà Neymar. Ostacolo Chelsea per il Real

I riflettori sulla sfida tra Blancos e Blues si accenderanno martedì 27 aprile con gara di ritorno mercoledì 5 maggio. Il doppio confronto tra gli inglesi di Guardiola e le stelle parigine Neymar e Mbappè, invece, andrà in scena mercoledì 28 aprile per il match d’andata e martedì 4 maggio per il ritorno.

Saranno Real Madrid-Chelsea e Paris Saint-Germain-Manchester City le due semifinali di Champions League. Dopo i risultati di ieri, è completo il quadro delle quattro squadre che si contenderanno un posto nella finale di Istanbul.