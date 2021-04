Donna minaccia banca per amore non corrisposto

L'intervento dei carabinieri ha permesso l'arresto, ai domiciliari, della donna con l'accusa di stalking, detenzione e porto abusivo di armi, violenza privata e danneggiamento.

Se l'amore non è ricambiato diventa follia cantava Ruggeri, ed è quello accaduto a Latiano, in provincia di Brindisi, dove una donna di 43 anni che non vedeva corrisposto il proprio amore da parte di un dipendente della banca Intesa San Paolo ha deciso di entrare nell'istituto di credito, armata di coltello da cucina, con l'obiettivo di uccidere l'uomo e la collega con cui riteneva avesse una relazione.