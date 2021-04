Tennis, a Barcellona eliminati Musetti, Fognini e Gaio

Il serbo Novak Djokovic vince 6-3 6-1 col sud coreano Son Woo Kwon. L’altro spagnolo Rafael Nadal si impone 3-6 6-2 6-4 sul bielorusso Iya Ivashka. Il greco Stefanos Tsitsipas si aggiudica 6-0 6-2 l’incontro contro lo spagnolo Jaume Munar. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta batte 6-4 6-0 l’australiano Jordan Thompson.





Il giapponese Kei Nishikori prevale 7-6 4-6 6-1 sul cileno Cristian Garin. Lo spagnolo Albert Ramos Vinolas supera 6-4 6-4 il francese Adrian Mannarino. L’ altro australiano Alex De Minaur vince 7-6 6-2 con il kazako Alexander Bublik. Il francese Corentine Moutet supera 6-4 5-7 6-3 il britannico Daniel Evans.

Nel secondo turno del torneo di tennis maschile di Barcellona in Spagna Lorenzo Musetti eliminato 4-6 6-3 6-0 dal canadese Felix Auger Aliassime. Fabio Fognini perde per squalifica per gli insulti ad un giudice di linea con lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles sul 4-4 nel secondo set, dopo che lo spagnolo prevale 6-0 nel primo set. Federico Gaio eliminato 6-4 6-3 dal russo Andrej Rublev.