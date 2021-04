Bundesliga: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ko il Werder Brema

(via Fc Bayern Munchen fb)





L’Arminia Bielefeld supera 1-0 in casa lo Schalke e fa un passo in avanti fondamentale verso la salvezza. Il Borussia Dortmund vince 2-0 in casa con l’Union Berlino e si avvicina alla zona Champions. L’ Hoffenheim supera 3-2 in casa il Borussia Monchengladbach e fa un salto di qualità. Il Mainz Magonza si impone 1-0 in trasferta col Werder Brema e si allontana dalla zona retrocessione. Il Wolfsburg vince 3-1 a Stoccarda ed è terzo a 57 punti.

Nella trentesima giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince 2-0 in casa col Bayer Leverkusen. Nel primo tempo la squadra di Hans Dieter Flick passa in vantaggio all’8’ con Choupo Moting, tiro di destro. Al 13’ raddoppia Kimmich, tiro da fuori area. Il Bayern Monaco è primo con 71 punti, +10 sul Lipsia, secondo a 61 punti che perde 2-1 a Colonia. L’Eintracht Francoforte prevale 2-0 in casa con l’Augsburg e con 56 punti consolida il quarto posto.