Torture su disabile: arrestata coppia

- Grave atto di violenza a Manfredonia, dove una coppia ha sequestrato e torturato un disabile di 25 anni, reo, a loro dire, di aver rubato loro un cucciolo di cane. I due, arrestati dalla polizia, dovranno rispondere dei reati di tortura con l'aggravante del sequestro di persona e lesioni aggravate in concorso, per i fatti avvenuti lo scorso marzo dove avrebbero prima picchiato il disabile, per poi condurlo in campagna dove è stato immobilizzato e picchiato con una mazza e una bottiglia rotta che gli hanno riportato ferite su tutto il corpo.