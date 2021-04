ROMA - "In Italia tra aprile, maggio e giugno arriveranno 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più''. Lo ha dichiarato il generale, Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. "Con l'afflusso massiccio di dosi - ha sottolineato - riusciremo ad aprire alle classi produttive".