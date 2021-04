- Sono arrivate in Puglia le prime 12 mila dosi di vaccino monodose della Johnson & Johnson, che dovranno essere distribuite nelle province per essere conservate ad una temperatura che si aggira tra i -2°C e -8°C. Nella provincia di Bari, l'ospedale di riferimento per lo stoccaggio dei vaccini per l'Asl è l'Oncologico Giovanni Paolo II, in cui sono stati consegnati circa 730 fiale che corrispondono ad oltre 3 mila dosi.