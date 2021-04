Vaccino: priorità agli over 80

ROMA — Il Commissario straordinarioha firmato una nuova ordinanza in cui si dà la priorità nella campagna vaccinale agli over 80 e alle persone fragili, così come auspicato 24 ore prima dallo stesso premier, Mario Draghi. Le categorie di priorità indicate dal ministero della Salute permangono ma vengono temperate con il criterio dell’età. Chi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà. Intanto le autorità americano rassicurano spiegando che non c’è alcun legame provato fra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi.