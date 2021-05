Bari, sport in pericolo Covid nel Municipio 1

BARI - "I cittadini baresi, hanno tanta voglia di tornare alla normalità, non solo per quanto riguarda la vita sociale ma anche per quanto riguarda la sfera sportiva. Adulti, adolescenti e bambini sono stufi delle lezioni on line da svolgere nel salone oppure sul balcone di casa". Così in una notaPresidente Municipio 1."Per questo anche quest’anno - prosegue la nota -, abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze delle associazioni sportive del nostro municipio, costrette a uno stop forzato a causa dell’impossibilità di utilizzare le consuete palestre chiuse. Ls direzione dal centro commerciale Mongolfiera di Japigia, metterà a disposizione le sue strutture per lo svolgimento di diverse discipline, tra cui la danza, arti marziali, agility dog, ginnastica funzionale e yoga"."Per evitare gli assembramenti, rendendo questi luoghi sicuri e funzionali, il personale del centro commerciale si occuperà di organizzare gli spazi in conformità alle vigenti norme in materia di contenimento Covid-19. Iniziative come queste, mettono in sinergica il Municipio 1 e le realtà del territorio offrendo una bella opportunità per stare all’aria aperta, coltivare le relazioni sociali e tornare a fare sport per il benessere fisico e mentale. Con la direttrice del centro commerciale, siamo stati ospiti ad una piacevole lezione di danza classica. Le ragazze ci hanno dimostrato che l’amore per la loro disciplina, non trova alcun limite nella location, prevale sempre la passione sportiva e una piazza resta comunque una buona alternativa al salone di casa. Al Centro Commerciale Mongolfiera di Japigia, va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità mostrata", conclude Leonetti.