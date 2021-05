Basket: il San Severo vince 86-75 in casa col Casale Monferrato

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata della poule salvezza di A/2 di basket maschile il San Severo vince 86-75 in casa col Casale Monferrato. Primo quarto,Ogide 10-0 per i pugliesi. Ikangi, 14-11. Clarke, 17-15. Il San Severo prevale 19-15. Secondo quarto, Camara impatta per i piemontesi 19-19. Valentini, 23-21 Casale. Bottioni e Contento, 33-28 per i pugliesi allenati da Luca Bechi. Ikangi, 38-30. Il San Severo si impone di nuovo 39-37. Terzo quarto, Clarke 48-47 per la squadra di Luca Bechi.





Ancora Clarke, 57-55. Angelucci, il San Severo trionfa 61-57. Quarto quarto, Maganza 67-62 per i pugliesi. Ogide preciso con una tripla, 76-67. Ikangi, il San Severo vince questo quarto e 86-75 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Migliori marcatori, nel San Severo Ogide 31 punti e Clarke 22. Nel Casale Monferrato Camara 22 punti e Tomasini 16. Nella terza giornata della poule salvezza il San Severo giocherà oggi alle 18 fuori casa contro l’Orzinuovi.