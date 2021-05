Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 86-54 in casa contro il Trieste

(Foto Happy Casa Brindisi Fb)





FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 86-54 in casa contro Trieste. Primo quarto, Perkins 12-6 per i pugliesi. Harrison, 23-11. Zanelli, Brindisi prevale 25-11. Secondo quarto, tripla di Harrison 31-11 Happy Casa. Perkins, 40-22. Bostic, Brindisi si impone di nuovo 40-25. Terzo quarto, Harrison 48-29 Happy Casa. Thompson, 54-32. Udom, 68-38. Bostic, Brindisi trionfa 68-41. Quarto quarto, Visconti 73-49 per i pugliesi.

Ancora Visconti, 84-52. Perkins, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 86-54 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi che si portano sul 2-0 contro i friulani. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Perkins 17 punti e Gaspardo 16. Nel Trieste Alviti 14 punti e Upson 11. Nella terza gara dei quarti di finale dei play off scudetto l’ Happy Casa Brindisi giocherà lunedì 17 Maggio alle 20,45 fuori casa contro Trieste.