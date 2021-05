Serie B: play off il Cittadella sfida il Monza, il Lecce gioca a Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Lunedì 17 Maggio si giocheranno le partite di andata delle semifinali dei play off di Serie B. Alle 18,30 il Cittadella sfiderà al “Tombolato” il Monza. La squadra di Roberto Venturato ha superato nel turno preliminare il Brescia e dovrà vincere per avere qualche possibilità nella gara di ritorno di qualificarsi per la finale. Ai brianzoli che hanno concluso la stagione regolare del campionato al terzo posto basterà anche un pareggio, per poter poi nel ritorno in casa cercare di ottenere l’ammissione all’atto conclusivo dei play off. Il Lecce alle 20,45 giocherà a Venezia.

La squadra di Eugenio Corini , quarta al termine del torneo dovrà conquistare un risultato positivo, per avere nel ritorno al “Via del Mare” notevoli speranze di accedere alla finale. I veneti non hanno alternative alla vittoria per avere ambizioni di promozione in Serie A.