Basket, Play Off: il Sassari vince 86-73 in casa col Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile Sassari vince 86-73 in casa col Venezia. Primo quarto, Spissu 4-0 per i sardi. Bendzius e Bilan, 9-3. Happ e Kruslin, 14-3. Bendzius, Sassari prevale 20-6. Secondo quarto, Katic 23-14 per i sardi. Chappell tiene in gara i veneti, ma 23-22 Sassari. Jerrells impatta per Venezia, 25-25. Chappell tripla, 28-25 per i veneti. Watt, 30-29. Tonut, Venezia si impone 35-31. Terzo quarto, Chappell 38-31 per i veneti. Tonut, 53-41. Watt, 56-50. Katic permette ai sardi di raggiungere la parità. Questo quarto termina 59-59. Quarto quarto, Bendzius 65-62 per i sardi.

Ancora Bendzius con una tripla, 68-66. Katic, 71-66. Bendzius, 74-67. Spissu, 76-69. Gentile, Sassari vince questo quarto e 86-73 tutta la partita. Successo importante per i sardi che si portano sul 2-2 nella serie dei quarti di finale. Migliori marcatori, nel Sassari Bendzius 25 punti e Spissu 20. Nel Venezia Jerrells 14 punti e Watt 13. Nella quinta gara dei quarti di finale che sarà decisiva per la qualificazione alle semifinali dei play off scudetto Sassari giocherà domani sera alle 20,45 a Venezia.